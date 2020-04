Collegno, come ottenere buoni spesa e pacchi alimentari

Solidarietà alimentare per aiutare chi ne ha più bisogno. Anche la città di Collegno si sta mobilitando e, in questi giorni, sono già partire le richieste per ottenere bonus per la spesa e pacchi alimentari, dedicati ai cittadini in difficoltà economica.

Ad averne diritto, infatti, sono i nuclei familiari di Collegno colpiti economicamente dall'Emergenza Covid-19 che non hanno reddito e non beneficiano di sostegni sociali o sostegni sociali inferiori a 500euro. Ogni buono avrà un valore di 10euro, e sarà possibile utilizzarli per l'acquisto di alimentari e beni di prima necessità, fino a un massimo di 450euro, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, e saranno spendibili presso gli esercenti che si convenzioneranno con il comune.

Per ottenerli c'è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 8 aprile, presentando domanda attraverso un modulo scaricabile dal sito del comune, per poi inviarlo tramite mail aposta@cert.comune.collegno.to.it, oppure inserendolo nella cassetta apposita nell'atrio del Palazzo Civico, allegando una copia del documento di identità. Chi verrà individuato come possibile fruitore del bonus sarà poi ricontattato a partire da venerdì 10 aprile.

La solidarietà alimentare, però, non si ferma qui. Per chi infatti si trova in emergenza immediata e in condizione di non poter acquistare del cibo, avrà diritto a un pacco alimentare fino a un valore di 50 euro e, a partire dallo scorso venerdì nelle sedi di alcune associazioni, è già partita la distribuzione.

Recandosi dunque nel Centro d'ascolto Frassati, nella Chiesa Apostolica in Italia e nell'Associazione Magnificat, dove sarà necessario compilare un modulo della città di Collegno fornito dai volontari, si potrà ottenere un pacco alimentare.