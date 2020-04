“Scarpe & Scarpe” chiede il concordato preventivo: a rischio 400 posti di lavoro nei punti vendita piemontesi

Dopo la Conbipel, un’altra grande realtà piemontese (ma con punti vendita in tutta Italia) del settore abbigliamenti ed accessori ha presentato un’istanza di concordato preventivo. Ci riferiamo alla catena “Scarpe & Scarpe" che, come comunicato in una nota diramata dai sindacati, ha avviato la procedura presso il Tribunale fallimentare di Torino, dove l’azienda ha la sua sede principale.

I vertici della catena avrebbero deciso di percorrere questa strada sulla base di calcoli secondo cui, in seguito all’emergenza coronavirus, sul gruppo graverebbero circa 50 milioni di euro di mancate fatturazioni, che andrebbero a sommarsi a una passività pregressa la temporanea chiusura dei punti vendita in seguito alla pandemia. Nella cintura sud di Torino la catena ha punti vendita a Beinasco, Moncalieri, Rivalta e Carmagnola, all'interno di vari centri commerciali.

Per limitare i danni, evidentemente, non sono state sufficienti le 9 settimane di cassa integrazione in deroga sottoscritte, precisa la nota sindacale “senza però trovare garanzie per il saldo mancante della mensilità di febbraio retribuita solo al 60 per cento”. Con la conseguenza che tutti i dipendenti “versano in evidente difficoltà per il reperimento di forme di reddito: al mancato saldo della mensilità di febbraio si aggiungono i tempi di attesa per la riscossione della cassa Integrazione, quando l'Inps sarà in grado di metterla in pagamento”.

Una situazione già pesante, che naturalmente con la richiesta di concordato preventivo andrà ad aggravarsi ulteriormente, ponendo “fortissime preoccupazioni sul futuro dei circa 1.800 dipendenti (400 in Piemonte, 27 dei quali a tempo determinato, ndr) dislocati nei 153 punti vendita del Paese", come rimarcato dalla Filcams Cgil.

Pertanto i sindacati chiedono all’azienda l’apertura di un tavolo permanente di confronto che consenta di monitorare la situazione, i tempi di riapertura dei negozi e tutte le azioni intraprese per cercare soluzioni che garantiscano “il supporto della continuità occupazionale e reddituale dei dipendenti”.



"Siamo seriamente preoccupati - spiegano Stefania Zullo e Cristiano Montagnini della Fisascat Cisl Torino-Piemonte - delle difficoltà economiche che stanno affrontando i lavoratori. Non sappiamo neanche i tempi di messa in pagamento da parte dell'Inps della cassa integrazione. Oltre a esigere dall'azienda garanzie occupazionali e retributive, chiediamo rispetto e attenzione verso i suoi dipendenti che hanno sempre dimostrato massima dedizione e fiducia”.

"Chiedo con forza l’apertura urgente di un tavolo di crisi in Regione Piemonte per la gestione della crisi aziendale di Scarpe&Scarpe", ha invece commentato il capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano. "La situazione di turbolenza va avanti da settimane: l’emergenza coronavirus ha dato il colpo di grazia, ma le avvisaglie ci sono da almeno un anno a questa parte. L’istanza di concordato preventivo appena depositata al tribunale fallimentare di Torino è soltanto l’ultimo e più recente atto della crisi, dopo l’accordo per le nove settimane di cassa in deroga e dopo il saldo mancante della mensilità di febbraio retribuita solo al 60 per cento. Avevo già segnalato la situazione alla Giunta quindici giorni fa".

"La mia solidarietà va alle 1.800 famiglie coinvolte, centinaia delle quali sul territorio piemontese. La politica intervenga a tutela di queste persone".