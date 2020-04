Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Senza un monitoraggio vero e una vigilanza attiva rimanderemo all’infinito qualsiasi tentativo di ripartenza"

“Icardi si permette di dire che non esiste un 'caso Piemonte', che ci troviamo nella fase calante della curva, che il numero di tamponi eseguiti non è determinante e, addirittura, che le Rsa sono 'in condizione di sicurezza' e i focolai sono stati generati da mancanza di precauzioni da parte delle strutture o casualità. Tutto questo di fronte a continue, disperate, segnalazioni da parte di medici e operatori di strutture sanitarie e socio-assistenziali che continuano a lavorare in assenza di un coordinamento centrale, informazioni chiare, dispositivi di sicurezza sufficienti, sorveglianza attiva sul territorio e tamponi” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, commentando le dichiarazioni odierne dell'Assessore e la denuncia dell'Ordine dei Medici.