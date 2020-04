Anziano non può far la spesa e contatta la polizia: gli agenti gliela portano a casa [VIDEO]

Una storia a lieto fine che vede protagonista un pensionato residente in zona San Donato. Martedì mattina l’uomo, a causa di una momentanea situazione di indigenza, si è trovato impossibilitato a fare la spesa. Preso dallo sconforto, l’anziano ha contattato la Polizia di Stato. Il personale del commissariato San Donato si è immediatamente adoperato per risolvere il problema, contattando i Servizi Vincenziani che hanno donato all’uomo alcune confezioni di alimenti. In seguito gli operatori si sono recati a casa del pensionato per consegnargli le preziose buste con i beni di prima necessità. Grande emozione e gratitudine da parte dell’uomo che ha ringraziato la Polizia di Stato.