Anche per Pasqua consegne a domicilio della Agri Berroni di Racconigi, con la torta Colombina che aiuta la raccolta della #cenasospesa

Si chiama Torta Colombina ed è l’ultima nata dal laboratorio di Agri Berroni, giovane azienda immersa nella campagna fra Carmagnola e Racconigi, specializzata nella produzione di gelati artigianali mantecati e confezionati ed altri derivati del latte che utilizzano materie prime delle dipendenze agricole della stessa Tenuta o di aziende agricole limitrofe.

Dopo le dolci novità ideate per l’8 marzo e la Festa del Papà, in occasione di una Pasqua che non consentirà riunioni di famiglia, il giovane team propone una bavarese al mascarpone che nasconde un cuore di fragrante Colomba fatta alla maniera classica, la cui vendita è in parte finalizzata a scopi sociali. Per ogni torta venduta, 5,00 € verranno destinati alla iniziativa #cenasospesa di Specchio dei Tempi ed alla Protezione Civile del comune di Racconigi.

Una coccola da condividere in famiglia o da far pervenire ad amici e parenti che non si possono incontrare. Basta ordinarla, entro giovedì 9 Aprile, on line al sito bit.ly/agriberrroniadomicilio_turestaacasa e verrà consegnata a domicilio entro sabato 11 Aprile, giusto in tempo per gustarla la domenica di Pasqua.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Agri Berroni sta consolidando ed estendendo la sua presenza in punti vendita del territorio e le consegne a domicilio: #TURESTAACASA alla dolcezza ci pensiamo noi. Un servizio che consente di ordinare online i prodotti desiderati - latte fresco, yogurt (esclusivamente il giovedì per garantire la freschezza), gelato, creme spalmabili, dolci al cucchiaio in barattolo monoporzione, … -, e riceverli direttamente a casa.

La consegna gratuita, effettuata in giorni prestabiliti, è garantita in tutti i comuni limitrofi a Racconigi, come Caramagna, Casalgrasso, Lombriasco, Carmagnola, Cavallermaggiore e Savigliano, per un raggio di 20 km. Per quanto riguarda le zone più distanti come Torino o le Langhe, la consegna è sempre garantita, ma per un minimo di 25€ di spesa e con 10€ di spesa di spedizione fino a 50km.

Gli ordini devono essere effettuati online, cliccando sul link: bit.ly/agriberrroniadomicilio_turestaacasa indicando i prodotti desiderati - tutti elaborati da Agri Berroni utilizzando materie prime delle dipendenze agricole della stessa Tenuta o di aziende agricole limitrofe - riportando tutti i dati richiesti per garantire la consegna nel rispetto della salute collettiva.