Coldiretti Piemonte, agroalimentare: "Difendere marchi italiani da shopping straniero"

Più di otto italiani su dieci (81%) ritengono che in questa fase sia importante acquistare prodotti italiani per aiutare il lavoro e l’economia nazionale da difendere anche con il Golden Power per evitare le scalate ostili alle aziende strategiche come quelle alimentari. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ sull’estensione delle norme per tutelare e produzioni Made in Italy proposte dal Governo. La tutela del patrimonio agroalimentare nazionale è una svolta storica dopo che ormai circa 3 marchi storici su 4 sono già finiti in mani straniere e vengono spesso sfruttati per vendere prodotti che di italiano non hanno più nulla, dall’origine degli ingredienti allo stabilimento di produzione. E’ quanto afferma Coldiretti nel commentare positivamente l’annuncio del ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli di voler estendere anche all’alimentare il Golden Power anti shopping straniero a difesa delle imprese italiane.