Il 25% dei torinesi ha più di 65 anni: con l'Auser Torino si invecchia bene

Circa il 25% dei torinesi ha oggi più di 65 anni, pari ad oltre 215.500 mila persone. Per ogni bambino (under 14) ci sono più di due over-65. Per questo diventa sempre più essenziale favorire politiche di invecchiamento attivo. Lo sa bene l'Auser Torino, che ha lanciato il calendario di iniziative "Fare la differenza" per promuovere la salute ed il benessere delle donne e uomini.