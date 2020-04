Si finge impiegato di banca e gli svuota il conto corrente: arrestato un truffatore [VIDEO]

Lo aveva contattato con un sms fingendosi un impiegato della banca: era necessaria una nuova password per le operazioni online. L'uomo - un sessantenne - ci è cascato e in men che non si dica dal suo conto corrente sono spariti 8.000 euro. A quel punto il truffatore, dopo aver trasferito con bonifico la somma su un conto a lui riconducibile, per poi telefonare al direttore della sua filiale al fine di prelevare una cifra in contanti il giorno dopo, procedura obbligatoria in questo periodo.