Sacco-Disabato (M5s): "Tamponi per i vigili del fuoco, abbiamo portato la richiesta dei sindacati in Regione"

In Commissione sanità ho chiesto all'assessore Icardi come intenda monitorare gli infetti fra i lavoratori esposti fra cui i Vigili del fuoco sia nella fase emergenziale che, soprattutto, nel periodo di convivenza con il virus.

E' doveroso che anche in Piemonte venga emessa un'ordinanza come quella adottata in Toscana che prevede di “eseguire i test in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica” per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco.