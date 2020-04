Nasce “Tavola Rotonda”, il format online tra esperti e attori istituzionali

E’ nato ieri il format “Tavola rotonda: dalle competenze scientifiche all’attività legislativa”, una serie di “incontri virtuali” tra specialisti di diversi ambiti e titolari di cariche pubbliche.

L’ideatore del tavolo, il Consigliere regionale Diego Sarno, commenta “Tavola Rotonda nasce dall’unione di due esigenze. La prima, contingente, riguarda la necessità di mantenerci in contatto come Comunità offrendo degli strumenti per meglio interpretare la realtà che ci circonda. La seconda, sempre valida, è l’esigenza di un legislatore di circondarsi di esperti dei vari settori per meglio indirizzare l’impegno negli enti pubblici”.

Il primo appuntamento, trasmesso ieri in diretta sulla pagina Facebook del Consigliere Dem, aveva come ospiti le dottoresse Barreri e Gallino, con le quali si è affrontato il tema dei risvolti psicologici della quarantena sia sotto il profilo psicologico individuale sia dal punto di vista della psicologia del lavoro. E’ stata un’ora abbondante di confronto in cui sono state raggiunte 1400 persone. 66 sono stati i commenti di persone che hanno richiesto suggerimenti, consigli e pareri su come meglio gestire questo momento.

“E’ apparso evidente”, aggiunge Sarno, “come un supporto psicologico sia richiesto da moltissimi cittadini, ma anche semplicemente un confronto con esperti di vari ambiti su quello che non abbiamo tutti gli strumenti per interpretare. E’ per questo che continueremo con questo format, con incontri con amministratori locali, commercialisti, giuristi, costituzionalisti, medici, commercianti. Tutti quelli che possono dare un conforto alle persone e uno stimolo a me - conclude Sarno - saranno ospiti ben accetti”.

Il prossimo appuntamento sarà domani, sabato 11 Aprile, in diretta con il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, il Consigliere Regionale Diego Sarno e il Segretario del Partito Democratico di Nichelino Antonio Landolfi intervistati da Massimiliano Rambaldi.