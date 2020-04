Rsa, i Moderati: "Prima sconfiggiamo il virus, poi una commissione di inchiesta sarà necessaria"

"Questo è il momento della responsabilità e della collaborazione istituzionale per sconfiggere il coronavirus, tutte le forze politiche devono essere unite per salvare vite umane e per riportare il nostro Paese alla normalità. Quando l’emergenza sarà passata, allora sarà necessario fare chiarezza sui problemi e su aspetti poco chiari, ecco perché sarà fondamentale una commissione d’inchiesta specifica sulle tante domande che riguardano la situazione delle RSA". Lo dicono i Moderati Giacomo Portas, Carlotta Salerno e Silvio Magliano.

"Adesso lavoriamo insieme e sconfiggiamo il virus, dopo lavoreremo per comprendere e chiarire".