Hackerato il sito del Comune di Marentino: cancellato il backup di tutti i dati

Attacco informatico nei giorni scorsi al sito del Comune di Marentino. Gli hacker prima hanno criptato i file, poi hanno chiesto 50mila dollari di riscatto, e il giorno dopo la cifra è raddoppiata.

"Siamo al lavoro con dei programmatori per salvare il salvabile, purtroppo dopo aver bloccato i file li hanno cancellati tutti", sottolinea il sindaco Bruno Corniglia.



Un tentativo simile era stato messo in atto alcuni mesi fa in alcuni Comuni limitrofi, ma "grazie alla prontezza di chi lavora nel nostro ufficio tecnico -racconta il primo cittadino - avevamo sventato il rischio, staccando la spina. In questi giorni, invece, con lo smart working, c'è tutto il tempo per accedere da remoto e nessuno si è accorto di nulla.

"Il problema grave - conclude . è il fatto che abbiamo cancellato il backup di tutti i datti, che erano protetti da una password".

L'attacco è stato denunciato ai carabinieri di Sciolze ed è stata informata anche la polizia postale.