"KickTheQuarantine": un sostegno per il malessere psicologico degli adolescenti in quarantena

Dai un calcio alla quarantena ("KickTheQuarantine"). E’ questo il nome del progetto promosso dalla Cooperativa Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport e l'Associazione Volonwrite - con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Insieme andrà tutto bene” – e rivolto a pre-adolescenti, adolescenti e giovani adulti del territorio torinese.

“L’epidemia di Coronavirus – spiegano i promotori dell’iniziativa - ha fortemente intaccato la quotidianità. L'isolamento, così come la precarietà del momento, costituiscono ulteriori fattori di rischio per l'insorgenza di stati di malessere in una fase di vita già delicata come quella dell'adolescenza”.

KickTheQuarantine vuole offrire un sostegno rivolto agli adolescenti, con una particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità, per motivi individuali, familiari o sociali, come ad esempio i ragazzi in comunità o i minori in carico al servizio sociale. Dal 15 aprile al 10 giugno, il progetto attiverà un laboratorio online espressivo e condiviso, dove i ragazzi potranno confrontarsi quotidianamente con i loro pari e con 9 psicoterapeute del Centro Clinico Aletheia della Cooperativa Terzo Tempo. Previsti inoltre momenti di confronto individuale.

I temi affrontati, inizialmente scelti dai professionisti, saranno proposti dai ragazzi in un’ottica di partecipazione attiva e di co-costruzione in base ai loro bisogni reali. I dettagli alla pagina Facebook “Terzo Tempo Educazione Cultura Sport”, Instagram: KickTheQuarantine e sul www.terzotempo.it