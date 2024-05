È la Festa dei Lavoratori: come cambia il servizio di trasporto pubblico per il Primo Maggio

Oggi, Primo Maggio, si celebra la Festa dei Lavoratori. Una giornata che a Torino vedrà lo stop, per diverse ore, anche del servizio di trasporto pubblico locale, oltre a modifiche del percorso in vista del corteo.

Urbani e suburbani

Tram e bus urbani e suburbani saranno attivi al mattino dalle ore 7 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle ore 14,45 alle 19,30. Come riporta Gtt saranno gestite solo le seguenti linee sui percorsi festivi.



2 – 3 – 4 – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero parco) 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD – 17 – 18 – 19 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero parco) – 76 – 102 (solo al mattino).





Metro



La metro sarà in servizio dalle ore 7 alle ore 22, con ultime partenze dai capolinea alle 21,30.

Variazioni per il corteo



Nella mattinata di mercoledì1° maggio, a seguito dello svolgimento del corteo per la Festa del Lavoro, cambieranno percorso le seguenti linee.



Linea 3. Dalle 7.00 alle 13.00 .

Direzione corso Tortona: effettua la fermata n. 598 in corso Tortona angolo corso Belgio con discesa di tutti i passeggeri, quindi prosegue fuori servizio.

Direzione Vallette: effettua prima fermata in corso Tortona angolo via Ricasoli e prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, percorso normale.



Linea 13 bus. Dalle 7.00 alle 13.30 .

Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea provvisorio in comune con la linea 66).

Direzione via Servais: da capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca e percorso normale.



Linea 15. Dalle 7.00 alle 13.30 .

Direzione piazza Coriolano (Sassi): percorso attuale fino in corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.



Linea 16 CD. Dalle 7.00 alle 11.00.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.



Linea 16 CS. Dalle 7.00 alle 11.00.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.



Linea 18. Dalle 7.00 alle 11.45.

Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.



Linea 30. Dalle 7.00 alle 11.00.

Direzione corso San Maurizio: limitata presso la fermata n. 218 - “Ospedale Gradenigo”.

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea di corso Regina Margherita prosegue per corso Farini, corso Belgio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 55. Dalle 7.00 alle 13.30.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea).

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.



Linea 56. Dalle 7.00 alle 13.30.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margerita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.



Linea 61. Dalle 7.00 alle 11.45.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.



Linea 68. Dalle 7.00 alle 11.45.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.



Linea 70. Dalle 7.00 alle 11.00.

Direzione corso San Maurizio: limitata in corso Moncalieri angolo piazza Gran Madre (capolinea provvisorio in piazza Gran Madre presso la fermata n. 480, in comune con la linea 13).

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

Venaria Express. Da inizio servizio alle ore 14.00.

Direzione Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, via Fiochetto (capolinea presso l’autostazione).





Ascensore, tranvia e Venaria Express

Il 1° maggio i Servizi turistici gestiti da GTT saranno in funzione con le seguenti modalità:



Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana: aperto dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (chiusura cassa alle ore 18.00)



Tranvia Sassi-Superga: effettua partenze ogni ora da stazione Sassi dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Ultima partenza da Superga alle ore 20.30.



Venaria Express: i bus che collegano il centro di Torino con il Borgo Antico di Venaria, la Reggia di Venaria e il Parco della Mandria saranno in servizio con il consueto orario.

Chiuso il Parcheggio Roma-San Carlo-Castello



Fino al termine della manifestazione il parcheggio Roma-San Carlo-Castello sarà chiuso al pubblico.