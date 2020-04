Torino, al via lo sfalcio del verde in Circoscrizione 4: precedenza a vie e corsi

Sono partiti in questi giorni, e proseguiranno fino al 10 maggio, i lavori di sfalcio del verde sul territorio della Circoscrizione 4 di Torino: a differenza di quanto avvenuto precedentemente, quest'anno la priorità verrà data a vie e corsi anziché a giardini e scuole. Di seguito, la lista delle principali strade interessate, suddivise per quartiere.

Campidoglio: Piazza Perotti, Corso Appio Claudio, Corso Tassoni, Corso Svizzera, Corso Lecce, Corso Regina Margherita; Parella: Corso Marche, Corso Sacco e Vanzetti, Via Servais, Corso Appio Claudio, Corso Regina Margherita, Corso Telesio, Via Pietro Cossa, Corso Montegrappa; San Donato: Corso Umbria, Via Livorno, Corso Regina Margherita.

L'elenco completo degli interventi è disponibile al seguente link.