Corso online "Bambini sicuri a casa al tempo del Coronavirus"

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, lancia da domani 18 Aprile un nuovo format completamente gratuito grazie al sostegno della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi a supporto delle famiglie dedicato alla salute dei bambini.

L’idea prende spunto dalla “Lezione Salva Bimbi” che, per effetto della chiusura dei plessi scolastici è stata adattata on line, per fornire nozioni di primo soccorso pediatrico, attraverso il supporto di slide e immagini condivise con la possibilità di effettuare domande in diretta.

L’Associazione svolge attività di prevenzione e promozione della salute con iniziative rivolte ad informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola sull’importanza della prevenzione. Il format “Bambini sicuri a casa al tempo coronavirus” è rivolto principalmente alle famiglie, ma anche ad insegnanti, educatori e collaboratori scolastici di Asili Nido, Scuole d’Infanzia e Scuole Primarie.

“Gli argomenti spaziano dalla sana alimentazione, alla nanna sicura, sicurezza in casa, le convulsioni febbrili, le ferite, traumi e ustioni” sottolinea Marcello Segre Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus “per passare alla disostruzione da corpo estraneo, la sindrome da scuotimento e i gesti salva vita come la rianimazione cardiopolmonare e la conoscenza e uso del defibrillatore”

Sul sito www.aicr.eu si trovano le modalità di partecipazione

Al termine delle lezioni ad ogni partecipante sarà inviato via mail un libretto con consigli utili per la salute dei più piccoli.

Le prime date:

Sabato 18/4 ore 11

Mercoledì 22/4 ore 16,30

Sabato 25/4 ore 11

Mercoledì 29/4 ore 16,30