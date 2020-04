Coronavirus, il consigliere regionale Sacco (M5S): “Subito il cronoprogramma per tamponi a personale sanitario e oss”

“Misurare la temperatura al personale sanitario, come prevede l'ordinanza regionale 43/2020, è insufficiente”. Lo dice il consigliere regionale M5S Piemonte, Sean Sacco. “Al posto di introdurre misure di limitata efficacia, la Giunta Regionale dovrebbe piuttosto stilare un vero e proprio cronoprogramma per garantire la sicurezza in primis degli operatori sanitari, così come degli operatori socio sanitari delle RSA”.

“È evidente, come richiesto dai rappresentanti sindacali di categoria, la necessità di mettere in campo un piano per effettuare periodicamente tamponi a tutti gli operatori. Su questo come si sta muovendo la Giunta regionale? Si sta lavorando in tal senso? Operatori sanitari, le loro famiglie ed i pazienti meritano risposte. Il rischio, ormai noto, è che ospedali ed RSA possano diventare, come già accaduto, centri di contagio. Necessario inoltre un piano adeguato per la sanificazione dei locali e per garantire i dispositivi di protezione individuale. Temi concreti finora non affrontati in maniera efficace dalla Giunta regionale”.