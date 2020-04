Massimo Uberti torna a guidare l'Asl To5, vinta la battaglia con il coronavirus

A metà marzo era emersa la sua positività (assieme a quella del direttore sanitario Luciano Bernini e problemi anche per il direttore amministrativo Massimo Corona), tanto da costringere ad una sostituzione temporanea alla guida dell'Asl To5, con la nomina ad intermim della dottoressa Elide Azzan.

Ma adesso il direttore generale Massimo Uberti ha messo finalmente alle spalle il coronavirus, tornando da oggi pienamente operativo. Ma che stesse meglio e fosse ormai ai box, scalpitante per rientrare, lo aveva fatto capire già mercoledì sera il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, che aveva detto di aver avuto con lui un lungo colloquio telefonico.

Uberti ha informato dipedenti e collaboratori dell'Asl con una lunga lettera, nella quale ha raccontato un percorso difficile, fatto anche di rianimazione e terapia sub intensiva, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto in queste settimane. Con l'auspicio che, finita l'emergenza coronavirus, tutti sappiano tenere a memoria la lezione che ci avrà insegnato la pandemia, su quanti sacrifici siano stati fatti grazie soprattutto all'impegno di medici, infermieri e operatori sanitari.

Intanto, anche l'Asl To5ha deciso di avviare servizi on line presenti sul sito www.aslto5.piemonte.it a favore di coloro che non sono ancora in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico e usare altri servizi on line, con una sola username e password, da computer, smartphone e tablet). Tali servizi online hanno carattere di temporaneità e saranno sostituiti al termine dell’emergenza da servizi on line che per poter accedere sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID.

Pertanto, in questo periodo transitorio tutti i cittadini sono invitati a munirsi preventivamente delle credenziali SPID che non consentiranno solo di accedere ai servizi on line dell’ASL TO5 ma a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.