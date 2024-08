Torino come Londra, Parigi (e Rivoli): avrà la sua ruota panoramica. In autunno sorgerà vicino a piazza Vittorio

Come le altre grandi città, un elemento di poesia e suggestione all'orizzonte per Torino. La città della Mole infatti avrà la sua ruota panoramica, in grado di offrire una vista mozzafiato su tutta la città. Tra 50 e 65 metri ai Giradini Ginzburg Un "regalo" per torinesi e turisti. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, questa mattina la Giunta comunale ha dato semaforo verde alla delibera con le linee di indirizzo per l'installazione della struttura, su proposta dell'assessore ai Grandi Eventi Domenico Carretta.

Alta tra i 50 e 65 metri la struttura troverà posto nell'area dei Giardini Leone Ginzburg che, per la sua posizione strategica, vicino a piazza Vittorio Veneto, garantisce ampio spazio, una visuale panoramica e verrà valorizzata dalla collocazione della ruota.

Come Londra e Parigi

“Questo progetto, che si colloca nel solco delle grandi attrazioni turistiche come la London Eye e la Grande Roue de Paris, rappresenta un omaggio alla nostra storia e alla nostra ambizione di diventare sempre più una meta di riferimento per turisti e cittadini – ha dichiarato l’esponente della giunta Lo Russo -. La ruota panoramica sarà situata in una delle aree più suggestive e strategiche della città, offrendo una vista mozzafiato sui nostri monumenti e sullo splendido paesaggio circostante, diventando un punto di incontro e un’attrazione imperdibile per famiglie e visitatori di ogni età. Si tratta di un’idea che si inserisce nel contesto degli eventi che precederanno le Olimpiadi invernali del 2030, occasione in cui Torino ospiterà, all’Oval, le competizioni di pattinaggio. Vogliamo che la nostra città si presenti al mondo con un’immagine di modernità e vitalità, sfruttando ogni occasione per promuovere la bellezza e la cultura torinese”.

Non più di tre mesi

L'installazione, a carattere sperimentale e temporaneo, per un periodo massimo di 180 giorni, accompagnerà i grandi eventi che saranno ospitati dalla città, verosimilmente tra l'ottobre di quest'anno e marzo 2025.

Nell’attesa di presentare la proposta in sede di Conferenza dei servizi alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e agli altri Enti preposti per l’ottenimento del parere e delle eventuali prescrizioni, la Città ha già effettuato le prime verifiche di compatibilità geologica e idraulica.