Sanità territoriale, nuovo incontro a Ferragosto per l’accordo integrativo

Si riaprirà il prossimo 12 agosto il tavolo che affronterà gli aspetti tecnico / contrattuali per i successivi accordi integrativi regionali dell’area emergenza: "Abbiamo accolto la richiesta della FIMMG Piemonte di avviare quanto prima il confronto per giungere a un esito positivo della questione, che si inserisce nel più ampio lavoro di riorganizzazione del servizio di emergenza regionale. Già riuscire a incontrarci a metà agosto è un importante risultato e ringrazio il segretario regionale Roberto Venesia per la collaborazione e disponibilità dimostrata".

E proprio Venesia sottolinea: "Accolgo con favore la notizia della riapertura del tavolo di trattativa regionale, che ha l’obiettivo di consolidare il numero di medici operanti nel settore dell’emergenza e fornire alla medicina generale un’ulteriore potenzialità per una gestione più completa delle cure territoriali".