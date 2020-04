Orti urbani: i chivassesi possono tornare a coltivare

I cittadini chivassesi possono tornare a coltivare gli orti urbani. Il lavoro nei campi è consentito ad un sola persona del nucleo famigliare, che può spostarsi solamente con l'autocertificazione messa a disposizione dal Governo.

"Tenuto conto che le disposizioni in materia non sono di competenza del Sindaco ma di organi superiori e cioè della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Regione Piemonte, si precisa che nel nostro Comune applica le regole disposte dal Governo con il DPCM del 10 aprile 2020, precisando solo alcune limitazioni in riferimento al numero di persone che possono accedere agli orti - hanno fatto sapere del Palazzo Santa Chiara -. La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (orti) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. E’ consentita l’attività di coltivazione dell’orto ad un solo componente il nucleo famigliare, vietando ogni forma di aggregazione all’interno dell’area".