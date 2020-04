Coronavirus, salgono a 20 i decessi di anziani nella Rsa San Matteo di Nichelino

La situazione della Rsa San Matteo di Nichelino diventa ogni giorno più. Prima 4, poi 13, adesso è arrivato a quota 20 il numero degli anziani della casa di riposo deceduti a causa del coronavirus.

La situazione è esplosa dopo che un mese fa si erano registrati i primi casi di positività al virus. E non è bastato isolare alcuni anziani e trasferirne altri in strutture diverse: evidentemente il contagio si era già diffuso largamente e il numero dei morti è costantemente cresciuto, con il tapone fatto ad ospiti e personale sanitario in evidente ritardo, nonostante le sollecitazioni del sindaco di Nichelino Giampero Tolardo.

E adesso che i decessi si sono susseguiti è arrivata la prima conseguenza di natura giudiziaria. La San Matteo è stata denunciata dalla famiglia di una donna deceduta pochi giorni fa. La famiglia si è rivolta ai carabinieri, per capire se all’interno della struttura ci siano state negligenze collegate alla morte dell’anziana.

La casa di riposo di Nichelino, gestita dal gruppo Gheron, ha sottolineato come la struttura abbia seguito le direttive impartite dagli organi competenti e che il personale sia stato dotato fin da subito di mascherine e sistemi di protezione.