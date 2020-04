Coronavirus, saliti a 13 i morti alla casa di riposo San Matteo di Nichelino. In arrivo finalmente i tamponi

Una strage. Sono ben 13 gli anziani della rsa San Matteo di Nichelino che il coronavirus si è portato via in meno di due settimane, da quando esplose l'allarme, a seguito dei primi quattro casi di positività.

Risultano anche diversi operatori a casa in malattia, a seguito del diffondersi del contagio, con il trasportare in altre strutture alcuni pazienti a rischio nei giorni scorsi non si è rivelato misura sufficiente per limitare il propagarsi dell'epidemia di covid-19. Gli appelli, lanciati più volte dal sindaco Giampiero Tolardo, hanno finalmente ottenuto un risultato, visto che da oggi inizieranno ad essere fatti i tamponi a tutti gli ospiti e al personale sanitario della rsa nichelinese.

"Ogni tanto arrivano anche le notizie positive: dopo numerose mail, telefonate e, non ultima, la riunione di sabato con il Prefetto, abbiamo ricevuto conferma che verrà effettuato il tampone per verificare la positività al coronavirus per tutti coloro che risiedono o lavorano nella San Matteo", ha comunicato Tolardo. "Un risultato che, grazie all'esito dell'esame, sarà in grado di restituire la serenità necessaria agli operatori e agli anziani che si trovano all'interno della struttura, oltre a consentire di isolare e trattare gli eventuali positivi al test".

"Sarà mia cura sollecitare che le procedure d'esame vengano effettuate in tempi rapidi", ha concluso il sindaco di Nichelino. Con l'auspicio che non si debbano contare altre vittime nei giorni a venire.