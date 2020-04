L'emergenza coronavirus non ferma l'attività sociale dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti

Nonostante il blocco sanitario e il confinamento non si fermano le attività sociali dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus).

Oltre alla consegna della spesa a domicilio sul territorio di Torino e prima cintura, ed agli accompagnamenti per visite mediche urgenti, si sono intensificati i colloqui psicologici telefonici ed i gruppi di automutuo aiuto a distanza.



Oggi vorremmo però far meglio conoscere il canale Youtube dell'associazione: "apri torino", uno strumento già operante da tempo ma che, in queste circostanze, è stato potenziato con contenuti didattici e ludici allo scopo di aiutare i disabili visivi in questi momenti di isolamento.



Sono stati dunque caricati video formativi sull'alfabeto Braille, favole adattate come il "Girasole disobbediente", istruzioni base su alcune posizioni yoga realizzabili in casa.

Prossimamente il repertorio si arricchirà ancora notevolmente con lezioni, interviste a medici, presentazioni di libri e tutorial su come affrontare questi momenti.



"Chiediamo ai lettori" - dichiara il presidente Marco Bongi - "di iscriversi possibilmente al canale. Per noi sarà molto importante raggiungere quanto prima i mille iscritti. Ciò ci consentirà di attivare anche questa piattaforma per effettuare dirette online ed altre attività a distanza".



Anche se dunque il video è spesso considerato uno strumento poco accessibile per chi non vede, ci stiamo accorgendo che non sempre è così. Gli audio sono infatti molto accessibili e la ricerca su youtube facile anche per chi ci capisce poco di informatica.



Per ulteriori informazioni: 377-70.44.366