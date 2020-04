Fai da te: i piemontesi comprano e riparano da soli i piccoli elettrodomestici

Gli italiani sembrano essere più interessati all'acquisto on-line dei propri elettrodomestici con possibilità di risparmiare rispetto al prezzo d'acquisto dei negozi fisici. Numerosi sondaggi confermano infatti che ciò che verrà acquistato di più soprattutto durante il periodo natalizio per fare dei regali saranno gli elettrodomestici.

Da notare inoltre che gli e-commerce offrono la possibilità di acquistare accessori ricondizionati che permettono di risparmiare ancor di più sul prezzo d'acquisto senza sacrificare la qualità. Proprio su questa categoria di accessori, la vendita di pezzi di ricambio è sempre più fiorente, in quanto un nutrito gruppo di acquirenti e specialmente piemontesi, amano riparare da soli i piccoli elettrodomestici. Il nuovo trend del risparmio porterà sotto gli alberi degli italiani degli accessori che facilitano la vita domestica spesso ricondizionati, in quanto costano molto meno.

La vendita on-line di ricambi

Sembra un po' di ritornare negli anni '80 quando i piccoli elettrodomestici invece di venire sostituiti da quelli nuovi e più moderni venivano portati dagli artigiani per essere riparati così da permettere ai fruitori di riutilizzarli ancora per un lungo periodo. Proprio questa passione per il fai da te ha messo la vendita dei ricambi al centro dell'attenzione, non solo dei professionisti ma anche degli amanti del fai da te.

Tra i siti di ricambi più apprezzati c'è l' e-commerce dei ricambi Crel.it, il sito web che consente di riparare con una piccola spesa i piccoli elettrodomestici più importanti. Sempre più famiglie infatti hanno la necessità di far quadrare i conti a fine mese, per questo motivo acquistare degli elettrodomestici ricondizionati consente di avere ciò di cui si ha bisogno ad un prezzo davvero conveniente e molto più accessibile rispetto allo stesso prodotto nuovo.

La differenza tra i due inoltre è praticamente inesistente in quanto si tratta di accessori di pari qualità. Secondo le statistiche infatti sono molti di più i clienti che preferiscono acquistare un kit di pezzi di ricambio da utilizzare da soli in casa piuttosto che affrontare una spesa molto più elevata per un piccolo elettrodomestico nuovo. La disponibilità di autoricambi online è superiore a quella nei negozi fisici ed è quindi più semplice trovare pezzi compatibili con i propri elettrodomestici a prescindere dalla marca.

I pezzi di ricambio e i piccoli elettrodomestici, quali vengono acquistati di più?





I sondaggi rivelano che le regioni che acquistano di più sugli shop online sono quelle del nord e nello specifico la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, anche al sud però questo nuovo trend sembra attecchire seppur in maniera più lenta. I pezzi di ricambio invece vengono acquistati nello specifico per quegli elettrodomestici indispensabili in cucina come il robot che consente di svolgere più operazioni contemporaneamente senza avere la necessità di acquistare più accessori differenti.





Lo stesso attrezzo elettronico permette di triturare, affettare, montare e frullare senza dover sporcare utensili diversi, ricette dolci e salate possono essere realizzate in pochissimo tempo con un solo prodotto. Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici ricondizionati, in vetta a quelli più acquistati ci sono il bimby o anche il folletto, elettrodomestici di grande qualità che in questo modo possono essere presi ad un prezzo di molto inferiore a quello di mercato. I pezzi di ricambio consentono di aggiustare con una piccola spesa quegli accessori che sono soggetti ad una graduale usura a causa dell'uso costante, questo permette di allungarne di molto la vita senza dover spendere una cifra esagerata per un elettrodomestico nuovo fino a quando può essere aggiustato.