Il Vantaggio delle Tessere Carburante per i Dipendenti

Sia che tu sia responsabile per la distribuzione e consegna di un bene sia che il tuo ruolo sia incentrato sulla vendita e la gestione dei rapporti, lavorare sul campo vuol dire dover fare rifornimento per motivi di lavoro.

Ci sono vari modi di gestire la contabilità di tutto ciò, alcuni più onerosi di altri. Un'opzione che offre vantaggi sia all'azienda che ai dipendenti è l'utilizzo di una tessera carburante.

Osserviamo attentamente come si utilizzano le tessere carburante e come possono essere una delle opzioni migliori da offrire ai propri dipendenti.

Come funziona una tessera carburante

Se non hai mai usato una tessere carburante prima, potresti avere qualche dubbio sul suo funzionamento, ma nella pratica è tutto molto semplice. Puoi leggere di più al riguardo su iCompario

La tua azienda eroga una tessera carburante da utilizzare al posto di una carta di credito o del denaro contante.

Un fraintendimento comune è pensare di essere limitati nei benzinai che si possono visitare. Anche se non tutti i benzinai accettano le tessere carburante, sono molti quelli che lo fanno. Se vuoi scoprire dov'è il benzinaio più vicino a te che accetta le tessere carburante, puoi usare un localizzatore online o un'app smartphone.

Nella pratica, non sarai mai troppo distante da un benzinaio che accetta le tessere. Alcuni dei nomi più importanti fanno parte del circuito delle tessere carburante inclusi Esso, BP, Shell e Texaco.

Possiamo ora leggere perché le tessere sono così popolari tra i dipendenti.

Pagamenti senza problemi

Come detto sopra, quando hai bisogno di fare un pieno, devi semplicemente presentare la tessera carburante in cassa.

Non c'è bisogno di avere con sé una carta di credito, del denaro contante o qualsiasi altro metodo di pagamento; la tessera carburante è l'unico pezzo di plastica di cui avrai bisogno per riempire il serbatoio.

La compagnia della tessera carburante manderà una fattura direttamente alla tua compagnia con tutti gli acquisti eseguiti dagli autisti, pertanto è un'operazione senza problemi per tutti.

Meno moduli

Servizi fiscali è molto severo per quanto riguarda le spese dei dipendenti e i costi del carburante sono una cosa che li riguarda particolarmente.

Senza l'utilizzo di una tessera carburante, i dipendenti sono costretti a tenere traccia di tutti i documenti che provano quanto hanno speso e su cosa. Ciò, tipicamente, significa dover conservare tutti gli scontrini dei benzinai, una cosa fastidiosa e potenzialmente d'intralcio all'amministrazione.

Poiché i provider delle tessere inviano direttamente fatture dettagliate alle aziende, non c'è bisogno di conservare gli scontrini. Servizi fiscali considera sufficienti queste fatture, eliminando così l'obbligo per i dipendenti di occuparsi di altre documentazioni.

Nessun bisogno di pagare subito

A seconda di come la tua azienda si occupa dei rimborsi spese, dover pagare immediatamente le spese del carburante può essere un problema non da poco.

Anche se il datore di lavoro è rapido a rimborsare le spese, intercorre comunque un certo lasso di tempo fra l'invio della documentazione e il rimborso. Questo comporta un tempo di attesa durante il quale ti ritroverai con soldi in meno.

Molte grandi aziende rimborsano le spese tutte insieme una volta al mese; se devi abitualmente fare rifornimento per questioni di lavoro, ciò significa che sarai sempre costretto a pagare con soldi tuoi, aspettando poi che il datore di lavoro rimborsi i soldi che hai dovuto pagare di tasca tua per fare il tuo lavoro!

Una tessere carburante fa sì che tu non debba inviare richieste di rimborso, né usare soldi propri per pagare la benzina e poi aspettare il rimborso del datore di lavoro.

Nessuna domanda

Purtroppo, esistono dipendenti che cercano di utilizzare il sistema del rimborso spese per cercare di guadagnare più soldi dal proprio datore di lavoro.

Ciò significa che se invii una richiesta di rimborso spese, dovrai rispondere a molte domande riguardo a cosa hai comprato, quando e perché. Può essere un processo incredibilmente lungo e tedioso, particolarmente se è una parte integrante del tuo lavoro. Inoltre, doversi ricordare ogni mese il motivo per il quale il rimborso spese richiesto è più alto del mese scorso, è un fastidio che chiunque preferirebbe evitare.

Con una tessera carburante, il tuo datore di lavoro riceve direttamente la fattura e può controllare da sé dove ti sei fermato a fare rifornimento, quanto hai pagato, in che data e quando. Non dovrai rispondere a nessuna domanda perché tutto viene subito documentato e inoltrato direttamente dal provider della tessera.

Conclusioni

Le tessere carburante sono un metodo flessibile di gestione delle spese per i datori di lavoro, ma non farti ingannare; sono un vantaggio anche per i dipendenti. Sono un metodo sicuro per ogni impresa di evitare di compilare documenti, inviare richieste di rimborso o anche coprire le spese di tasca propria.