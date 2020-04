Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Vertici dell'Unità di Crisi e assessori facciano un passo indietro"

“La vicenda della mail di Roberto Testi è gravissima e non si tratta di una gaffe o di realismo macabro, ma di una precisa scelta strategica compiuta anche dalla politica: quella di mettere immediatamente le mani avanti e dichiarare che le Rsa non erano di competenza dell'Unità di Crisi né della Regione. Di fatto si è scelto di declinare ogni responsabilità diretta sui luoghi più sensibili, i primi da proteggere, e la mail incriminata non è un episodio isolato: gli Assessori competenti hanno subito rimarcato che si trattava di privati con un loro direttore sanitario” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito alla mail del 31 marzo firmata dal responsabile scientifico dell'Unità di crisi, Roberto Testi, in una corrispondenza con alcuni dirigenti dell'Asl di Torino, in cui afferma esplicitamente: “il concetto di responsabilità diretta sui casi in Rsa, ospedali, aziende e comunità è esattamente quello che sto cercando di evitare con vari provvedimenti dell'Unità di crisi”.