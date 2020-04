Magliano (Moderati): "Nella Task Force della Sanità sia rappresentata anche la disabilità"

"Chiedo con forza che, nella task force della quale la Regione Piemonte si sta dotando per analizzare le carenze strutturali che l'emergenza coronavirus ha messo in luce nel Sistema Sanitario Piemontese e per studiare la futura programmazione, sia rappresentata la disabilità", è la richiesta di Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio regionale.

"Proponiamo come candidato ideale a fare parte del gruppo di esperti l'attuale Disability Manager della Città di Torino: Franco Lepore ha un curriculum di tutto rispetto e ha dimostrato in questi mesi di servizio in Comune, peraltro a titolo gratuito, di essere decisamente all'altezza della situazione. Lepore ha maturato una grande esperienza e competenza nel campo dell’inclusione e ha tutte le caratteristiche e tutte le competenze per dare un contributo determinante".

"Nel percorso di ricostruzione della Sanità la disabilità non può essere esclusa, così come non possiamo escludere il punto di vista dei cittadini più anziani con difficoltà motoria o non autosufficienti", conclude Magliano.