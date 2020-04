Arrestato pusher con precedenti in piazza della Repubblica

Un pusher, cittadino italiano di cinquant'anni, è stato arrestato domenica sera in piazza della Repubblica, all'altezza della fermata Porta Palazzo Ovest. Nascosto dietro la pensilina, stava smerciando sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute otto palline termosaldate di cocaina per un peso di circa 1,43 grammi, occultate tra la biancheria intima, e la somma di 227 euro nel portafoglio, provento dell’attività delittuosa.

L’uomo, con precedenti specifici di polizia e destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino per la durata di tre anni emesso dalla questura a febbraio, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e denunciato, poiché sorpreso a circolare fuori dal comune di residenza senza comprovato motivo.