Fase 2, sui mezzi Gtt pulizia, disinfezione e meno passeggeri

Pulizia e disinfezione di tutti i tram, gli autobus e i vagoni della metro, e dei loro sistemi di condizionamento, regolarità del servizio e minore affollamento delle vetture: sono queste le misure che Gtt sta studiando per affrontare la "fase 2" dell'emergenza coronavirus.

Queste norme verranno integrate con quelle eventualmente decise dal governo con il prossimo decreto. L'obiettivo dell'azienda è di non arrivare impreparata alla fase 2 che scatterà dal prossimo 4 maggio, ma anche "vivere questo momento come un'occasione di rilancio".

Tra le novità allo studio c'è anche una nuova modalità di prenotazione dei bus che consenta di garantire il corretto affollamento a bordo. Proprio in base alle prenotazione sarà possibile definire il numero di mezzi da utilizzare e l'eventuale necessità di autobus aggiuntivi. Sono inoltre previsti adeguamenti della rete: per esempio sarà istituita una nuova linea 50 a Porta Palazzo e corse aggiuntive per le linee più affollate. Allo studio anche l'opzione di dotare tutti i mezzi di gel igienizzante e di distribuire mascherine a bordo.

L'ingresso sarò soltanto dalle porte centrali e i posti vicino all'autista saranno limitati. Nessuna novità invece per le tariffe: saranno mantenute quelle attuali e saranno valutate forme condivise di vendita dei biglietti singoli in seguito alle prenotazioni.