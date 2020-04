I taxisti torinesi distribuiscono 300 mascherine ai loro colleghi di fronte al Comune di Torino (FOTO)

I taxisti torinesi appartenenti alla sigla Usb nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, si sono ritrovati in piazza Palazzo di Città, di fronte al Comune, per distribuire ai loro colleghi 300 mascherine donate dall'associazione Fevoss di Verona.

La consegna si ripeterà domani, venerdì 24, sempre in orario 16.30-19.30, questa volta davanti agli uffici della Regione Piemonte, in piazza Castello. Durante la distribuzione, nel corso del pomeriggio, è sceso per incontrare una delegazione di taxisti anche l'assessore Alberto Sacco. Su alcune vetture era esposta la scritta: "Abbandonati dalle istituzioni. Doveri tanti diritti nessuno", per rivendicare le ragioni di una categoria che, complice l'attuale situazione, vede cirolcare i taxi a targhe alterne.

"Siamo qui per distribuire mascherine e non per fare polemica. Ci ha fatto piacere che l'assessore sia sceso per incontrarci, ma questa non era una manifestazione di protesta", ha voluto spiegare Franco Melardi, uno degli organizzatori. "Quella scritta l'abbiamo messa per far capire a tutti in quale situazione ci troviamo a vivere"

Le mascherine distribuite dai taxisti sono realizzate con tessuto certificato 100%, cotone ed elastico adatto, mascherine “usa e lava”, che, pur non essendo certificate, servono per proteggersi dalla saliva e dalle famose goccioline. "Gesti come questo, basati su generosità e solidarietà, sono forse la miglior medicina per curare le cicatrici che una disgrazia, come quella che stiamo vivendo, lascerà dentro ognuno di noi", ha concluso Melardi.