25 Aprile a Chieri, Sicchiero: "Ora come allora resistiamo in nome della libertà"

“Sabato festeggeremo il 75° anniversario della Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo. Per la prima volta dalla fine della guerra, non potremo incontrarci e partecipare tutti insieme ai momenti commemorativi. Ma festeggeremo ugualmente, e ci uniremo, seppur virtualmente, nella certezza che come ieri i partigiani sconfissero il totalitarismo fascista, anche noi supereremo questo momento così difficile e doloroso. Faccio mie le parole dell’ANPI di Chieri: ‘La Resistenza non è mai morta, è più viva che mai nella sua fede e nella sua speranza di umanità migliore. I valori della Resistenza sono contenuti nella Costituzione che sono le regole del nostro Paese e sono una tutela per tutti ma soprattutto per i più deboli socialmente, per questo ancora oggi dobbiamo gratitudine e riconoscenza ai martiri della Liberazione.’ Per questo, dalla sera del 24 aprile, sei fari illumineranno la facciata del Municipio di verde, bianco e rosso. Che i colori della nostra bandiera spezzino il buio di questa notte, e ci accompagnino nella Rinascita”: lo dichiara il Sindaco di Chieri, Alessandro SICCHIERO, che sabato 25 aprile, alle 15, in piazza Duomo, renderà omaggio alla lapide in memoria dei deportati e dei partigiani chieresi. “Un momento commemorativo che inizieremo sulle note di Bella Ciao, perché anche Chieri fa proprio l’appello lanciato dall’ANPI nazionale, ovvero #bellaciaoinognicasa”.