Osservatorio - Gavazza: "L'usura sta all'indebitato come la cattiva medicina sta al malato"

"Se fino all'anno scorso risultavano a rischio povertà soprattutto gli anziani, oggi l'indice di rischio povertà è quello economico e tocca soprattutto le famiglie - ha dichiarato il Consigliere Segretario Gianluca Gavazza, membro dell'Osservatorio Usura della Regione Piemonte riunitosi quest'oggi, giovedì 23 aprile, in videoconferenza - "Mai come oggi dobbiamo impegnarci non solo con un grande lavoro di sensibilizzazione e informazione, con tutti i limiti dovuti alla quarantena e alla mancanza di contatto umano, ma anche cercare di alleggerire quella burocrazia dei pagamenti da parte degli Enti pubblici che spesso per le imprese diventano una maledizione. Il nostro imperativo è di rivolgersi sempre al credito legale, di denunciare ogni altra forma di finanziamento poco trasparente e non tracciabile, debellare gli sciacalli che nel momento di difficoltà depredano le aziende sane del nostro territorio. La scelta - conclude - deve essere sempre quella di restare liberi. L'usura sta all'indebitato come la cattiva medicina sta al malato. l'Osservatorio deve muoversi per creare le condizioni per far sì che la buona medicina (credito legale) arrivi prima di quella cattiva, l'usura".