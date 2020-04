Prorogato fino al 15 maggio il Bando Corto Circuito: 500 mila euro per lo spettacolo dal vivo in Piemonte

Il bando della Fondazione Piemonte dal Vivo, che stanzia 500.000 € a sostegno dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio regionale, è stato prorogato al 15 maggio. Numerose le richieste di approfondimento arrivate dalle associazioni e compagnie piemontesi in queste settimane agli uffici della Fondazione e alle quali è stata fornita risposta sulle pagine del sito piemontedalvivo.it (FAQ).

Significativo l’interesse riscosso fin dai primi giorni della pubblicazione, a dimostrazione che in un periodo complesso come questo il bando lanciato da Piemonte dal Vivo sia una occasione preziosa per gli Enti dello spettacolo dal vivo del territorio. Proprio per questo giovedì 30 aprile alle ore 11 la Fondazione illustrerà le peculiarità del bando e offrirà risposta ai quesiti delle associazioni del territorio in un webinar. Un’occasione per delineare i possibili nuovi scenari per lo spettacolo dal vivo, alle prese con una normativa che dovrà ancora a lungo tenere conto del distanziamento tra le persone. In quest’ottica la Fondazione ha strutturato le specifiche azioni di formazione, consulenza e accompagnamento grazie ad un team di esperti messi a disposizione da Hangar Piemonte.

“Uno degli obiettivi del bando – spiega il direttore Negrin - è di supportare le associazioni in questo momento complesso di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo e per questo motivo abbiamo dunque deciso di affiancare oltre alle Faq pubblicate sul sito piemontedalvivo.it, anche un webinar per rispondere in diretta alle domande che ci verranno poste da associazioni e compagnie oltre che per illustrare gli strumenti di accompagnamento che la Fondazione ha immaginato per garantire agibilità e sostenibilità ai progetti candidati in un contesto eccezionalmente complesso.

Per partecipare gratuitamente al webinar, sarà necessario iscriversi cliccando qui: https://bit.ly/2S2TBpB

Una volta confermata l’iscrizione, l’utente riceverà una mail di conferma con un link per collegarsi al webinar.

Il bando – termine ultimo per partecipare, venerdì 15 maggio 2020 - è rivolto a tutti gli enti del terzo settore

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del 15 maggio 2020 esclusivamente in formato digitale tramite posta elettronica certificata all’indirizzo piemontedalvivo@pec.it avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Bando Corto Circuito 2020”. Per tutte le informazioni è necessario visionare il bando pubblicato sul sito di Piemonte dal Vivo.