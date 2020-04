Gruppo Cassa di Risparmio di Asti: sospensione rate mutui per tutti i clienti privati di Banca di Asti e Biver Banca

A integrazione delle misure governative relative alla moratoria sui mutui con l’accesso al Fondo di Solidarietà Mutui Prima Casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini), Banca di Asti e Biver Banca hanno varato un’ulteriore iniziativa a favore dei clienti per affrontare l’emergenza Covid-19.

Tutti gli intestatari di mutuo ipotecario Casanova possono chiedere la sospensione delle rate del mutuo in scadenza fino al 30 settembre 2020, a condizione che non siano state ancora pagate alla data di presentazione della domanda.

L’iniziativa è offerta dalle Banche a tutta la clientela e non richiede l’evidenza dello stato di difficoltà derivante dalla pandemia.

I clienti interessati all’iniziativa possono manifestare il loro interesse contattando via e-mail la propria filiale per avviare il processo di richiesta della moratoria.

La sospensione delle rate non determina alcun costo aggiuntivo per i clienti; al termine del periodo di sospensione, riprenderà l’ammortamento del mutuo con allungamento pari alla durata del periodo di sospensione.

L’iniziativa si aggiunge alle misure già emanate dalle Banche del Gruppo C.R.Asti in autonomia (oltre a quelle previste dai provvedimenti governativi) che includono:

Sospensione delle rate dei prestiti personali in scadenza da ora fino al 30 settembre, senza produrre alcuna evidenza dello stato di difficoltà

Specifiche tutele e agevolazioni Covid-19 per gli assistiti Salutissima e per coloro che sottoscrivono un Programma Benessere entro il 30 aprile.

Tutte le iniziative sono costantemente aggiornate su www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it. In linea con le misure di contenimento del contagio le Banche del Gruppo hanno avviato processi telematici per presentare le richieste alle diverse iniziative, senza necessità di presentarsi in filiale.