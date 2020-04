Collegno, una maratona online per la Festa della Liberazione

Un 25 aprile speciale in un momento di emergenza sanitaria. Il Coronavirus non ferma la festa della liberazione a Collegno, che ha deciso di mantenere viva la memoria con nuove modalità. In città, infatti, il 75° anniversario sarà celebrato con una maratona web, che consentirà a tutti i cittadini di seguire le celebrazioni comodamente da casa propria.

"Restiamo uniti anche in questo 25 aprile - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -, vogliamo che nel 75esimo anniversario della Liberazione la voce della Resistenza sia ancora più forte".

Oltre duecento contenuti tra filmati, musica e racconti, 70 realtà culturali e più di 300 ospiti saranno coinvolti nella maratona online che prenderà il via domani, 25 aprile, alle ore 10 e che proseguirà fino alle 18.

Una festa della liberazione via web che prevede di coinvolgere anche i cittadini di tutte le età. Come ogni anno i diciottenni collegnesi potranno ricevere inoltre una copia della Costituzione. Per riceverla, infatti, i cittadini maggiorenni che seguiranno la maratona su www.comune.torino.it, www.cr.piemonte.it e sulla pagina Facebook della Città di Collegno avranno l'opportunità di riceverne una copia in regalo a casa, scrivendo a informagiovani@comune.collegno.to.it.