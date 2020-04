Al quartiere San Paolo omaggio del centro sociale Gabrio al partigiano Di Nanni

"È più che mai il momento di riprenderci gli spazi di cui ci hanno privato, rivendicando che sappiamo prenderci cura delle nostre comunità, è il momento di tornare insieme per continuare la Liberazione". Cosí su Facebook il centro sociale Gabrio di Torino, con alcuni militanti che stamattina sono scesi in strada al quartiere San Paolo per augurare un buon 25 Aprile ai residenti. "Le norme vigenti - scrivono dal centro sociale - ci impediscono di fare assembramenti e di scendere in piazza, ma abbiamo deciso di portare comunque il nostro saluto al compagno partigiano Dante di Nanni perchè per noi questo giorno non è una semplice ricorrenza e lo stare insieme è importante per riconoscerci nel solco di quelle lotte". I militanti hanno esibito alcuni striscioni fra cui "Il capitalismo è il virus, la resistenza è la cura" e "zona San Paolo antifascista".

Anche a Vanchiglia molti cittadini, raccogliendo un invito giunto da più parti, hanno reso omaggio alle lapidi e ai cippi dei caduti per la Resistenza con fiori, striscioni e cartelli. Tra questi anche gli attivisti di Askatasuna e di altre organizzazioni come Non una di meno: “Vista l'impossibilità di stringerci tutti e tutte insieme - si legge sulla pagina Facebook del centro sociale di Corso Regina - aderiamo alla campagna promossa dal Csoa Gabrio e vi invitiamo a scendere in strada con le dovute precauzioni per prendersi cura delle lapidi di coloro che diedero la vita per un mondo più equo, giusto e libero”.

Lo stesso esempio è stato seguito dallo Spazio Popolare Neruda nel rione Valdocco: “Mai come in questo momento – fanno sapere - ci ricordiamo quanto la libertà e le relazioni siano vitali: il nostro quartiere ha visto molte battaglie durante l'insurrezione contro i nazifascisti, per ricordare e omaggiare la lotta dei partigiani e delle partigiane aderiamo all'iniziativa del Csoa Gabrio”.