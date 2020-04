Consorzio Energia 2000, programmare il risparmio da cui ripartire domani

Una realtà indipendente tra le più grandi della provincia Granda, con solidi valori di trasparenza, correttezza e professionalità, rimasti immutati nel tempo.

Il gruppo d’acquisto si è sempre contraddistinto per la capacità di aiutare le imprese a muoversi tra la giungla di venditori, trovando le migliori condizioni economiche, scovando fregature e oneri non dovuti e verificando il rating e i servizi offerti.



All’interno del Consorzio, gli Expert in Energy, Paolo Arnaudo e Walter Chialva, consulenti tecnici con oltre 15 anni di esperienza, sono quotidianamente aggiornati sulle novità normative e disponibili a consigliare le migliori soluzioni per ottimizzare i consumi e risparmiare adottando piccoli accortezze (pratiche di sblocco e distacco contatore, bonus energivori, monitoraggio, imp. fotovoltaico, cogenerazione, ecc. …).

Spiega Ernesto Testa, presidente di Energia 2000: “La particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa della diffusione del Coronavirus ha destabilizzato inaspettatamente il mercato dell’energia elettrica e gas, pertanto risulta fondamentale attivarsi proprio in questa fase in cui tutto risulta forzatamente bloccato, prima che il mercato si riassesti ai suoi valori standard, per programmare il risparmio da cui ripartire domani”.

Dal 2019, la consulenza e l’esperienza messa a disposizione delle imprese è stata aperta a tutti con GRUPACQ.Energy (GAE), il nuovo gruppo d’acquisto che si rivolge ai clienti residenziali e alle piccole Partite Iva mantenendo la stessa affidabilità del Consorzio.

Da maggio 2019, il gruppo d’acquisto è stato uno dei primi quattro gruppi in Italia ad essere accreditato alle linee guida pubblicate dall’Autorità (ARERA), a garanzia dei consumatori e a conferma della serietà della politica aziendale.

Spiega Paolo Arnaudo, Energy Manager: “Proprio in questo periodo emergenziale abbiamo voluto aprire le adesioni al secondo Gruppo d’acquisto “Taglia la bolletta”, proponendo una tariffa particolarmente vantaggiosa ed esclusiva per la provenienza certificata dell’energia 100% verde, per permettere a tutti i consumatori di casa e alle p.iva di poter davvero risparmiare oggi e domani”.



