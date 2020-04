Fase 2, Grimaldi (LUV): "Finora lenti, impreparati e arroganti, serve davvero un'altra velocità"

“Non abbiamo saputo proteggere chi lavorava per noi là fuori e i più fragili, ovvero i ricoverati nelle RSA, siamo la Regione che, nonostante due mesi di chiusura forzata, ha di gran lunga il numero più alto di nuovi contagi. Da giorni diciamo che servono una presa d’atto, una comprensione piena e un superamento degli errori della fase 1. Prima di lanciare la fase 2, vorremmo che gli esperti e la nuova task force esponessero in modo chiaro ciò che hanno in mente. Abbiamo finalmente chiesto l'intervento di figure autorevoli come Di Perri, Vineis e Giustetto: è il momento di farli esprimere.” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito alla fase 2 in Piemonte.