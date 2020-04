A Carmagnola riparte il cantiere per la riqualificazione degli assi commerciali cittadini

Sono ripresi lunedì 27 aprile alla presenza del Sindaco Ivana Gaveglio e dell’Assessore al Commercio Gian Luigi Surra i lavori in Largo Vittorio Veneto. Presenti in loco anche il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, il titolare dell’impresa e il vice comandante della polizia municipale, con i quali sono stati concordati il cronoprogramma e le modalità per l’ultimazione dei lavori.

Dopo la preparazione del sottofondo, da mercoledì inizierà la posa del porfido rimanente. I lavori termineranno entro il 20 maggio. L’area cantiere non modificherà l’attuale viabilità consentita.

Nell’altra area che sarà interessata da lavori di riqualificazione (via Fratelli Vercelli e via Chiffi), le attività di demolizione dei marciapiedi esistenti dovrebbero iniziare la prossima settimana. L’area cantiere sarà posizionata dopo vicolo Turletti e la viabilità sarà gestita con il doppio senso di marcia alternato su una corsia, senza possibilità di parcheggio su ambo i lati. Come concordato con le associazioni dei commercianti, avranno la precedenza i lavori su via Chiffi; seguiranno poi le attività su via Fratelli Vercelli. Durante i lavori saranno posizionate passerelle per consentire l’accesso ai negozi e alle abitazioni. Il cantiere dovrebbe terminare in 45 giorni.

Dichiara l’Assessore al Commercio del Comune di Carmagnola, Gian Luigi Surra: “Finalmente dopo il fermo lavori, in seguito ai decreti per il contenimento del Covid 19, è ripreso il cantiere grazie alla concertazione effettuata con la ditta e la direzioni lavori. In uno dei momenti più difficili per le attività commerciali, mi auguro che questo sia un segnale positivo, che collimerà con la tanto attesa riapertura delle attività, riqualificando così gli ingressi nord e sud di via Valobra, il più importante asse commerciale cittadino”. Conclude il Sindaco Ivana Gaveglio: “L’Amministrazione sta valutando le richieste pervenute dagli operatori, in seguito all’emergenza Covid 19, e lavorando per individuare soluzioni che consentano di rilanciare il commercio cittadino in questo momento di grave difficoltà”.