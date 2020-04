Tutto per la tua moto in un click su MGMotoStore: spedizioni veloci e assistenza dedicata

Le emozioni regalate dalle due ruote non hanno equivalenti. Nel vivere fino in fondo questa passione l’abbigliamento tecnico è essenziale. Ma a chi rivolgersi per acquistare i migliori prodotti, approfittando di una profonda competenza professionale, che punta alla sicurezza e alla soddisfazione delle esigenze del cliente? Tutto questo è accessibile in un click, su www.mgmotostore.com. MGMotoStore, dove la passione per le moto è di casa dal 1998.

Una selezione di abbigliamento moto fatta dai migliori brand su MGMotoStore

La qualità assicurata da MGMotoStore trova riflesso nell’efficienza del servizio di assistenza e spedizione, ma anche nella completezza e selezione dell’offerta. Di questa fa parte ogni aspetto dell’abbigliamento (dalle tute in pelle alle protezioni moto), ma anche caschi componibili, jet, modulari, vintage, bauletti, zaini, interfoni, navigatori GPS, antifurti e molto altro ancora. Per quello che riguarda i marchi, il cliente può trovare, tra gli altri, Nolan , Schuberth , Shoei , Givi , Airoh , Clover e Alpinestars .

La mission di Mg Moto Store è fornire la massima attenzione e sicurezza al cliente. Un obiettivo perseguito grazie al contributo della competenza e serietà della squadra di lavoro. Per compiere quel passo che porta dal negozio fisico ai bit dell’e-commerce, l’azienda punta sulla creazione dello store digitale mgmotostore.it.

Uno degli aspetti che caratterizzano l’acquisto su Mg Moto Store è l’assistenza dedicata, fornita da amanti delle due ruote oltreché veri specialisti del settore. Il supporto riguarda ogni fase dell’acquisto e si realizza via telefono (091 325241), email (info@mgmotostore.it), WhatsApp (366 7256992) e chat online.

Vengono inoltre utilizzati esclusivamente corrieri di grande esperienza, capaci di fornire spedizioni rapide e prodotti integri a destinazione. Quanto invece ai pagamenti sicuri, i metodi disponibili sono: carta di credito, bonifico bancario e PayPal. Qualora poi l’ordine sia superiore a 200 euro, la spedizione è a costo zero (in Italia).

E malgrado l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) che coinvolge l’intero Paese, MGMotoStore è completamente operativo. I servizi e le spedizioni sono assicurati regolarmente.

Le ultime novità Clover e Alpinestars

Passando in rassegna le novità abbiamo Clover giubbotto uomo Hyperblade WP, giacca sport-touring completamente impermeabile. È composta, in merito a tessuti esterni, da "Duratek-4”, "Duratek-4 Ripstop". Ci sono inserti in tessuto "Ripstop" su aree di impatto, nonché inserti rifrangenti laminati frontali e posteriori. Quanto a colori le alternative non mancano: blu/grigio, nero/grigio, nero/nero, grigio scuro/giallo. Il modello è disponibile anche per il pubblico femminile.

Tra gli ultimi arrivi Alpinestars, invece, figura la giacca in pelle uomo GP Plus R V3 - 1321 BlackRedFluoWhite e il giubbotto donna Stella T-SPS waterproof, 1239 BlackWhiteFucsia.