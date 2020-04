"Adolescenti al tempo del Coronavirus", la terza pubblicazione del servizio Psicologia dell'Asl To5

Essere adolescenti al tempo del Coronavirus non è certamente facile. Tanti aspetti della vita sono cambiati all’improvviso e adattarsi alle novità, soprattutto se “imposte”, non è altrettanto facile, in particolare quando il mondo intero sta affrontando difficoltà estreme come in questo periodo.

Il Servizio di Psicologia dell’Asl To5, dopo gli opuscoli dedicati a: bambini e genitori (Il Re del virus) e alle persone costrette a casa (Riscoprirsi al tempo del Coronavirus), ha redatto quello destinato agli adolescenti. “Abbiamo pensato – illustra Monica Audisio, direttore del Servizio di Psicologia – di fornire ai ragazzi alcune piccole idee per affrontare questo difficile momento tra noia costante e convivenza forzata”.

Ma c’è anche il modo per affrontare la voglia di trasgredire e quella della paura davanti ad un nemico invisibile e del quale si conosce ancora troppo poco. Un opuscolo semplice, che scorre e si legge bene ma, soprattutto che vuole essere al fianco dei ragazzi per dare risposte positive in vista della ripresa.

L’opuscolo è scaricabile dal sito Asl: www.aslto5.piemonte.it