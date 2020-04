Piemonte sì al take away dal 4 maggio, ma Torino deve attendere fino al 9

Sì al take away in Piemonte dal 4 maggio, ma Torino dovrà ancora avere pazienza. La Regione, dopo il confronto con le associazioni dei commercianti, è orientata a non dare ancora il via libera al cibo d’asporto per il capoluogo piemontese.

Nel resto del territorio i clienti potranno recarsi presso i propri ristoranti, bar, gastronomie e pizzerie di fiducia a prendere la pietanza preferita. Saranno sempre in vigore le regole di sicurezza, che impongono il distanziamento sociale e l’uso della mascherina.

“Per Torino – commenta la Presidente dell’Ascom del capoluogo e provincia, Maria Luisa Coppa – ci dispiace ma speriamo di poter aprire entro il 10 maggio: abbiamo chiesto addirittura di anticipare al 9, per poter così lavorare in vista della Festa della Mamma”.