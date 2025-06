Lutto nel mondo dell'arte, morto Arnaldo Pomodoro: tante le sue opere presenti a Torino e provincia

Lutto per il mondo dell'arte italiana e internazionale: nella serata di ieri è morto nella sua abitazione di Milano Arnaldo Pomodoro. Il grande artista e scultore aveva 99 anni e con le sue opere ha caratterizzato molte città, senza trascurare Torino. Era nato nel 1926 a Montebello di Romagna.







Tra le sue opere che caratterizzano Torino c'è per esempio il "Cuneo con frecce" che si trova in corso XI febbraio, proprio davanti alla sede della Smat. Ma a pochi chilometri dal capoluogo anche Castellamonte, nel Canavese, vanta una sua opera: l'Arco di Pomodoro, realizzato nel 1995 per la 35esima edizione della Mostra della Ceramica. Tra gli eventi che lo hanno celebrato in questi anni, anche la mostra "Il teatro scolpito", ospitato a Palazzo Reale nel 2012. La sua "Spirale aperta" era stata tra le opere ospitate alla Reggia di Venaria Reale nel 2015.

Destino meno fortunato, quello legato a un'altra opera "torinese" di Pomodoro: si tratta della "Triade 3 torri", realizzata in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 e donata alla città. Alte 15 metri ciascuna, con bassorilievi a decorazione, erano collocate nella rotonda di corso Maroncelli, ma hanno avuto problemi di manutenzione e sono state restituite all'artista pochi anni dopo.