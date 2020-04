Lampadine led: conosci tutti i vantaggi di questa nuova tecnologia

Le lampadine Led hanno ormai sostituito quasi totalmente le lampadine alogene, la cui produzione è stata terminata a partire dal settembre 2018 e che avevano sostituito quelle ad incandescenza dal 1980, dimostrando però nel corso degli anni di non avere grandi vantaggi rispetto alla precedente tipologia.

Le lampadine Led, ovvero "Light Emitting Diode" sono dispositivi che si accendono "immediatamente" ed emettono una luce priva di raggi ultravioletti ed infrarossi. Oltre a questo, acquistare le lampadine Led per gli ambienti di casa fornisce una serie di importanti vantaggi che vanno dai minori consumi alla maggiore sicurezza ed al ciclo di vita più lungo rispetto alle lampadine alogene.

L'origine delle lampadine LED

Questo tipo di lampadine venne progettato nei primi anni '60 da Nick Holonyak Jr stro ed, all'inizio, venivano utilizzate solo per la segnaletica stradale, in quanto l'unico colore emesso da questo tipo di lampadine era il rosso. Con il passare degli anni fu sviluppato anche il colore verde ed il colore blu che si aggiunse nei primi anni '90. Dopo questa scoperta, le lampadine Led sono state realizzate in tutti i colori e utilizzate sia per scopi commerciali che domestici.

La tecnologia Led in questi ultimi anni è divenuta la scelta adottata sia dai designer d'interni che dagli architetti, che vogliono dare alle loro creazioni un'anima green.

vantaggi delle lampadine LED

Grazie a questa nuova tecnologia, gli utilizzatori hanno a disposizione numerosi vantaggi, sia nel breve che nel lungo termine, oltre a vantaggi per l'ambiente.

Il primo vantaggio è certamente quello che riguardai minori consumi che si accoppiano ad una maggiore efficienza energetica. Infatti il rapporto tra la luce generata da una lampada alogena ed una lampada Led, a parità di assorbimento di energia, è di 1 a 5 e questo comporta un abbattimento dei consumi di energia elettrica che raggiunge il 90%, che porta immediatamente come conseguenza un calo dei costi in bolletta. Risparmio tanto più evidente nel corso dei mesi invernali quando le luci restano accese più a lungo.

Il secondo vantaggio è rappresentato dalla maggiore sicurezza in quanto la tecnologia Led disperde sotto forma di "calore" solo una piccola parte dell'energia elettrica assorbita, causando così un minore riscaldamento della lampada. Ancora una volta il confronto con le lampadine alogene è nettamente favorevole a quelle a Led con il 3% di dispersione calore contro il 90% delle alogene. Grazie a questi dati, i rischi di ustioni e incendi sono nettamente inferiori e la sicurezza aumenta di conseguenza.

Le lampade a Led nello stesso tempo hanno necessità di energia a bassa potenza e per questo sono la soluzione migliore anche per i proprietari di impianti fotovoltaici e pannelli solari.

Il ciclo di vita delle lampade a LED

Questa tipologia di lampade ha anche un vantaggio in termini di ciclo di vita, che abbatte il maggior costo che attualmente esiste rispetto alle lampade alogene.

Mentre la durata di una lampadina "ad incandescenza" era di circa 1500 ore, quella delle lampade alogene era compresa tra 2000 e 5000 ore, con le lampade a Led si arriva a una durata tra 50000 e 60000 ore. Quindi, chi utilizza una lampadina Led tenendola accesa tutte le 24 ore di un giorno, dovrà effettuare la sostituzione solo dopo 7 anni e 6 mesi, mentre con un utilizzo limitato a 6 ore giornaliere la sostituzione avverrà dopo 26 anni.

Questo permette agli utenti di acquistare un minor numero di lampade e quindi di ottenere un risparmio importante. A questo si aggiunge la minore necessità di manutenzione e quindi minori costi.

Altre caratteristiche delle lampade LED

Tra le caratteristiche positive delle lampade Led si possono citare l'accensione istantanea, la versatilità e l'assenza di radiazioni ultraviolette.

L'accensione istantanea consente a chi utilizza le lampade a Led di avere una illuminazione istantanea a "pieno regime", proprietà che resta attiva anche quando ci si trova in situazioni estreme come temperature molto basse, visto che i test sono stati effettuati sino a -40°C.

Essendo più piccole rispetto alle lampade tradizionali, a parità di luce emessa, quelle a Led garantiscono maggiore versatilità e sono quindi utilizzate per ogni tipologia di punto luce, da quelli a soffitto fino a quelli a pavimento nel settore delle abitazioni private, oltre che l'illuminazione stradale e di aziende industriali e commerciali.

Le lampade Led sono anche "eco sostenibili", essendo realizzate con materiali riciclabili e non tossici e aiutano quindi anche ad avere un minore inquinamento dell'ambiente che ci circonda. Grazie a questi materiali le lampade Led hanno anche una maggiore robustezza rispetto a quelle alogene.