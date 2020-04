Non solo web: ecco perché gli imprenditori investono in radio. Il caso di Live Social

Con l'evolversi dei mezzi di comunicazione a seguito di una digitalizzazione quasi completa dei vari canali esplicativi, gli esperti hanno ritenuto che nel tempo la radio potesse essere considerata quasi obsoleta. La realtà dei fatti, invece, ha completamente stravolto questa previsione, evidenziando una tendenza della popolazione nazionale ad affidarsi sempre di più a questo tipo di mass media piuttosto che ad altri.

Incontri e interviste radiofoniche per accrescere visibilità e autorevolezza della tua azienda

In generale, la radio ha subito pochi contraccolpi nel corso del tempo e rimane uno dei mezzi comunicativi più seguiti e a cui si rivolge un'attenzione costante per la pubblicità che, secondo alcuni sondaggi espressi a livello nazionale e non, comporta un certo grado di veridicità e affidabilità da parte degli utenti che ne usufruiscono.

Inoltre è significativo anche dal punto di vista dell'economia aziendale: in media una pubblicità in radio costa circa il 15% in meno rispetto ad un annuncio televisivo, ed in proporzione raggiunge un numero di passaggi decisamente maggiore.

La radio non è un mezzo di comunicazione da sottovalutare quando si sta cercando un nuovo mezzo per pubblicizzare un'azienda, perché conserva nel tempo la sua tendenza ad accorpare un certo numero di persone e perché, attraverso i suoi programmi, canalizza uno specifico target di utenza che varia anche nell'età anagrafica.

L'importanza della radio nel mondo delle informazioni moderne

Per quanto possa sembrare un mezzo obsoleto, la radio in realtà è ancora uno dei media multimediali in grado di ritagliarsi e mantenere il proprio spazio nell'ambito della comunicazione moderna.

Oltre a essere un ottimo mezzo da ascoltare per poter informarsi in maniera adeguata sulle informazioni di tutto il mondo, la radio può essere anche una buona occasione per poter raccontarsi. Ed è proprio questa la realtà che vuole trasmettere Live Social radio, un format radiofonico in grado di dare voce anche alle imprese. È infatti da oltre quindici anni che corrono le opinioni su Live Social, coinvolgendo professionisti e imprenditori per le loro attività, su territorio italiano ma specialmente su quello del Piemonte: Live Social radio viene trasmesso, oltre che in Piemonte, anche in Lombardia, Campania, Lazio e Calabria, e sono oltre duemila le interviste e recensioni su Live Social da parte degli imprenditori.

Raccontarsi per scoprire la realtà imprenditoriale che ci circonda

Da mezzo di informazione, Live Social radio è anche un mezzo ideale per poter raccontare la propria storia.

Sono diversi, infatti, i professionisti sul territorio che hanno colto questa occasione per farlo. Abbiamo chiesto le opinioni degli imprenditori su Live Social , persone che in questi anni hanno svolto questa esperienza per raccogliere i loro feedback. Tra questi c’è Giancarlo Lobasso che di lavoro fa il capo villaggio. Gli abbiamo chiesto come è stata la sua esperienza in radio. "Impeccabile organizzazione -ci ha risposto Lobasso- per un format interessante a cui è bello partecipare”. Cosa ha più apprezzato? Il fatto di “avere a disposizione uno strumento che si può rivelare estremamente funzionale ai fini lavorativi per il suo utilizzo attraverso i canali social”.

Anche Adele Miele, agente immobiliare, ha partecipato al programma per dar voce alla sua attività professionale. "Lo speaker mi ha messo a mio agio prima di fare l'intervista perché ero molto agitata. Esperienza bellissima".

Si tratta di un servizio unico nel suo genere: un canale di comunicazione radio integrato al video e al web, in modo da coinvolgere qualsiasi generazione imprenditoriale in maniera semplice, efficace ma soprattutto al passo coi tempi.