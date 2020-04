Legalità, Bertola (M5S): "Lente d'ingrandimento sulle spese con procedura d'urgenza"

"Una lente d'ingrandimento sulle gare d'appalto e su tutte le spese effettuate dalla Regione Piemonte legate alla crisi Covid19 ed effettuate con procedura d'urgenza. Sarà questo l'impegno della Commissione Legalità della Regione Piemonte nelle prossime settimane, come stabilito nella seduta odierna", ha dichiarato Giorgio Bertola, Consigliere regionale M5S Piemonte e Presidente Commissione permanente per la promozione della cultura della Legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi.



"Da sempre la pubblica amministrazione fa ricorso a procedure semplificate per dare risposte immediate alle emergenze. E' importante agire velocemente ma, allo stesso tempo, è necessario verificare che siano state rispettate tutte le procedure, nel pieno rispetto della legalità. Le organizzazioni malavitose spesso sfruttano questi momenti di difficoltà per foraggiare il proprio business. Le cronache di questi giorni, e le recenti operazioni della Guardia di Finanza, dimostrano la necessità di tenere alta la guardia in questo momento storico particolarmente delicato".