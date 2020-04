Prosegue in Piemonte la sperimentazione degli interventi per i “care leavers”

“Questa sperimentazione - prosegue l’assessore - è giunta al secondo ciclo ed è rivolta a coloro che non abbiano beneficiato del provvedimento di proseguo amministrativo, oppure ne abbiano beneficiato con previsione di percorso di autonomia”. Questa disposizione può essere adottata dal Tribunale dei Minorenni, che sulla base di un Regio Decreto del 1934 stabilisce il protrarsi della permanenza del neomaggiorenne in comunità educativa.

“Il progetto - spiega Caucino - consiste in un approccio multidisciplinare che mette a disposizione del ragazzo un sostegno economico, una ‘borsa’, che, anche andando ad integrare altre forme di beneficio come ad esempio il reddito di cittadinanza, possa favorire il percorso di avvio alla vita autonoma, la conclusione di un iter formativo o scolastico, nonché la figura di un cosiddetto ‘tutor per l’autonomia’ che lo segua nel suo percorso. Gli ambiti territoriali identificati per il prosieguo della sperimentazione sono gli stessi del primo ciclo: Torino, come previsto obbligatoriamente dal relativo Decreto direttoriale, e l’ambito di Asti, con il Comune di Asti capofila, sulla base del fatto che si tratta del territorio piemontese con il più alto rapporto tra totale della popolazione 17/21 anni residente e il numero di destinatari degli interventi”.