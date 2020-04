Torino, Perarulo: "Rivediamo il progetto della Città della Salute"

"L'emergenza che stiamo vivendo ci ha mostrato chiaramente quanto la maggioranza delle strutture sanitarie cittadine siano inadeguate a sostenere per quantità e qualità una situazione di emergenza sanitaria. Situazione già purtroppo evidenziata dalle lunghissime liste che superano anche l'anno di attesa per moltissime patologie. Il Progetto Città della Salute prevede l'accorpamento di molti reparti con riduzione dei posti letto e prevedibile collasso della struttura centralizzata in caso si ripresenti una epidemia o una qualsiasi calamità naturale".

L'Odg presentato in Consiglio comunale dal capogruppo della Lista Civica Sicurezza e Legalità, Raffaele Petrarulo, dibattuto in commissione congiunta IV e II, chiede alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi ad intercedere presso la Regione Piemonte al fine di riprogettare, dal momento che si è ancora nella fase di gara, il Parco Città della Salute alla luce delle indifferibili esigenze emerse. L'atto è stato sospeso in commissione in attesa che, al più presto, vengano invitati in una commissione di approfondimento i funzionari regionali.

Il capogruppo Petrarulo si è dimostrato inoltre aperto ad emendamenti migliorativi da parte di tutte le forze politiche, nell'ottica di poter intervenire con successo su un progetto che al momento ci vede esclusi come interlocutori