Croce Rossa e Koelliker, solidarietà in tempi di coronavirus

È avvenuta oggi presso l’Ospedale Koelliker la visita del Comitato di Beinasco della Croce Rossa Italiana che ha portato i saluti istituzionali a Medici, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari e Amministrativi e i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi.

Nel periodo di emergenza da COVID-19 l’Ospedale Koelliker si è mobilitato per garantire appoggio e capacità sanitarie, mettendo a disposizione della Sanità Pubblica posti letto per assistere pazienti NO COVID e decongestionare gli ospedali pubblici, in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus.

La Croce Rossa Italiana si è recata presso l’Ospedale per un gesto di solidarietà e ha donato una fornitura di uova di Pasqua e colombe ai dipendenti e agli ospiti della struttura.

Dopo un lungo reciproco applauso, il saluto istituzionale è stato ricambiato da un gesto di vicinanza anche da parte dell’Ospedale Koelliker che ha omaggiato il Comitato della Croce Rossa con un crocifisso benedetto dai Missionari della Consolata. Un simbolo di speranza nel futuro che racchiude tutti i valori fondanti dell’Ospedale Koelliker, realtà laica di proprietà dei Missionari della Consolata dagli anni 50, di cui ancora oggi porta orgogliosamente avanti la missione e i valori.